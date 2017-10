'Grijze wolven zijn de nieuwe witte raven'

Er is veel te doen rond vijftigplussers die als werkzoekende nauwelijks kans zouden maken op een nieuwe job. Te oud, te duur, niet gemotiveerd... zo luiden de clichés. Er zijn echter bedrijven die net deze doelgroep van werkzoekenden met plezier omarmen. Zo gaat het HR-bureau Solut uit Sint-Truiden heel specifiek op zoek naar ervaren vijftigplussers die nog steeds een actieve rol op de arbeidsmarkt ambiëren.

"In een tijd waarin vijftigplussers steeds moeilijker aan de bak komen, willen wij tegen de stroom inroeien", zegt Mireille Vandevorst, zaakvoerder van Solut. "We zijn concreet op zoek naar heel wat gemotiveerde medewerkers met ruime ervaring in personeelswerk. Het is de bedoeling om hen inschakelen als adviseur van KMO’s of hen tijdelijk het management op zich te laten nemen. Voor zo'n cruciale functies moet je nu eenmaal al aardig wat watertjes doorzwommen hebben."

Gelukkig

In veel KMO’s beheert de bedrijfsleider zelf zijn personeelszaken, niet zelden op een zondagmorgen of letterlijk 'tussen de soep en de patatten'. Mogelijk is het een taak die wordt uitbesteed aan de partner, die soms zelfs niet in het bedrijf actief is. Nog anderen vinden het een bijkomstigheid die de secretaresse of financieel bediende er maar eventjes bij moet nemen. "Op die manier gaan er echter veel opportuniteiten en veel geld verloren", vindt Mireille Vandevorst.

"Je kan nu eenmaal niet het bedrijf perfect leiden en tegelijk op de hoogte blijven van alle veranderingen in de sociale wetgeving en de rest van de HR-materie. Een sociaal secretariaat verwerkt dan wel de lonen en geeft hier en daar wat advies, maar een écht personeelsbeleid is nog wat anders. Vandaag is het een absolute noodzaak om ervoor te zorgen dat je medewerkers tevreden en gelukkig zijn. Tegelijk moet je besparen op personeelskosten en de continuïteit en groei van je bedrijf garanderen. Je kunt als KMO-bedrijfsleider dat onmogelijk allemaal zelf doen."

Passie

En die leemte wil Solut invullen. "We zijn nog een heel jong bedrijfje, dat begin dit jaar is opgestart met als aanbod het personeelswerk op maat van de KMO", aldus Mireille Vandevorst. "Daarnaast doen we ook individuele loopbaanbegeleiding." De behoefte in de markt is duidelijk aanwezig, want Solut heeft intussen al drie medewekers in dienst.

"We voorzien op korte termijn door te groeien naar tien collega's. Bij voorkeur mensen van boven de vijftig jaar die een ruime ervaring in de HR-sector kunnen voorleggen. Ik zoek 'grijze wolven' met maturiteit, levenservaring, passie voor de job en doorgedreven expertise. Als personeelsverantwoordelijken moeten ze zich kunnen inleven in de situatie van werknemers en voldoende beslagen zijn om oplossingen te zoeken voor problemen. Het is hun taak om werkgevers en werknemers dichter bij elkaar te brengen om zodoende gelukkiger en daardoor efficiënter en productiever te werken."

Witte raven

De vijftigplussers zijn voor Vandevorst dé witte raven van de toekomst. "Niet alleen voor mij, maar voor alle KMO’s", zegt ze. "Zij hebben de competenties om verbetering, groei en kostenbesparingen in onze economie door te drukken."

>

>

>