Gangster liet buurman van zijn ouders executeren, en volgde vanuit het buitenland mee via camera

Helbert E. en Jaïro B. (beiden met rasta’s in het haar) hadden last van geheugenverlies in de rechtszaal. Wie de opdracht voor de moord gaf, wisten ze niet meer. Foto: Peter Malaise

Zottegem - Een van de vier verdachten van de moord op de Zottegemse motor­handelaar Geert De Lie (44), probeerde die dag om vanuit Nederland via een camera de moord te bekijken. Dat bleek op het proces tegen de vier Nederlanders. De twee overvallers hebben intussen bekentenissen afgelegd. Een van de twee mannen die ervan verdacht worden de opdrachtgever te zijn, zwijgt.

Petra Verheecke, de weduwe van Geert De Lie die op 28 oktober 2011 de moord op haar man voor haar ogen zag gebeuren, was kroongetuige in de rechtszaal in Oudenaarde. Ze vertelde hoe de Antilliaanse Nederlanders Helbert E. (40) en Jairo B. (30) die dag Moto’s Geert binnenwandelden om bougies te kopen. Ze waren met een opvallende champagnekleurige VW Golf naar Zottegem gereden. De twee overvallers bekenden ondertussen dat ze 100.000 euro wilden buitmaken.

Weduwe Petra Verheecke. Foto: PMA

“Plots kreeg ik een pistool tegen mijn hoofd, B. nam me in een armklem. In mij ooghoeken zag ik Helbert E. passeren, met een getrokken zwart pistool. Hij liep naar Geert. Er ging een schot af, ik werd weggeduwd en kreeg amper adem door de wurggreep. “Zwijg en naar binnen”, riep B. me toe. Ik heb geroepen dat er geen geld was, er volgden nog schoten. Ik zag Geert voorovergebogen of geknield zitten, B. deed zijn handen voor mijn ogen, zodat ik niks meer kon zien. Daarna liepen ze weg.”

Helbert E. beweert dat hij zich aangevallen voelde door De Lie en daarom “per ongeluk” schoot. Er vielen uiteindelijk acht schoten. De weduwe sprak tegen dat haar man de overvallers wilde aanvallen. “Zo veel leugens moeten aanhoren, dat maakt me kapot.”

Tijdens haar ondervraging bleek dat mogelijke opdrachtgever T. na de moord nog bij haar kwam. “Hij heeft me de eerste keer dat we elkaar zagen na de moord vastgepakt en getroost. De politie heeft me er zelfs even van verdacht dat ik mijn man liet vermoorden. Gewoon omdat T. een karwei bij me uitvoerde.”

Acht camera’s

Slachtoffer Geert De Lie. Foto: edp

Een van de twee andere verdachten daagde niet op het proces op. ­Volgens de aanklacht van het openbaar ministerie zou hij een van de opdrachtgevers zijn. Boris D.K. (33), de zoon van een Nederlands echtpaar dat een huis liet bouwen naast Moto’s Geert, was er wel. Die bouwwerken lieten ze uitvoeren door de Nederlander Howard T. (34). Die laatste heeft banden met het criminele milieu in Rotterdam. Tijdens de werkzaamheden kreeg hij het idee dat Geert De Lie er warmpjes moest bijzitten.

Ook Boris D.K. zou volgens het gerecht betrokken zijn. Het huis van zijn ouders in Zottegem werd uitgerust met acht bewakingscamera’s. Op de dag van de moord zou hij vanuit Nederland via een van die camera’s op straat hebben proberen te volgen wat in de winkel gebeurde.

Boris D.K. beweert dat hij pas later keek, toen zijn moeder hem vertelde dat er iets gebeurd was in de winkel. Hij moest van haar kijken op de beelden wat er gebeurd was. “Onzin”, aldus Jef Vermassen, de advocaat van de weduwe. “Je moeder was al naar de winkel gelopen om Petra te helpen.”

Boris D.K. en zijn advocaat Walter Damen houden vol dat hij niets met de zaak te maken heeft. “Het spookt in dit dossier.”