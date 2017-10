Ikea koopt klusjesmannen: moet straks niemand nog zijn meubels in elkaar vijzen?

Ikea koopt een online-dienst voor klussers. Voortaan hoeft niemand nog zelf een Billy-kast ineen te schroeven.

De Zweedse meubelreus heeft zich tot nu toe maar beperkt ingelaten met e-commerce of online-diensten. Maar daar is nu verandering in gekomen. Ikea kondigt aan dat het de Amerikaanse online-klusdienst TaskRabbit volledig overneemt. Daarmee wil het bedrijf het leven van zijn klanten vereenvoudigen, zegt het bedrijf in een persbericht. ‘Dat is de reden waarom we nu investeren in de deeleconomie’.

TaskRabbit is een online platform dat consumenten in contact brengt met zogenaamde taskers: handige mensen met twee rechterhanden die een kast of een bed in een vloek en een zucht in elkaar schroeven. Ook voor verhuizingen, kleine verbouwingen of klusjes in het algemeen draaien de taskers hun hand niet om. De 50.000 taskers voeren nu al duizenden klussen per dag uit via het platform, dat actief is in veertig steden in de VS en de Britse hoofdstad Londen.

Sinds november vorig jaar werkt Ikea in Londen al op proef samen met TaskRabbit. Wie een meubelstuk koopt maar het niet zelf wil assembleren, kan dat door een tasker laten doen. Die proef is blijkbaar succesvol verlopen.

TaskRabbit-ceo Stacy Brown-Philpot (ex-Google) ziet in dat haar bedrijf onder de vleugels van Ikea makkelijker kan uitbreiden dan op eigen kracht. De aangesloten taskers krijgen meteen ook toegang tot miljoenen Ikea-klanten.

TaskRabbit werd negen jaar geleden opgericht door computerwetenschapster Leah Busque onder de naam RunMyErrand. Drie jaar later werden er maandelijks al voor 4 miljoen dollar klusjes via het platform uitgevoerd. Het bedrijf werd met 50 miljoen euro aan durfkapitaal opgebouwd. Hoeveel Ikea voor TaskRabbit betaalt en hoeveel daarvan naar Busque gaat, werd niet bekendgemaakt.

Na de overname blijft TaskRabbit een op zichzelf functionerend bedrijf, dat desgewenst kan blijven samenwerken met andere winkelbedrijven. Het hoofdkwartier blijft waar het is: in San Francisco. Het bedrijf claimt dat het de gekste klusjes gedaan kan krijgen: van vergeten paspoorten ophalen en naar het vliegveld brengen tot sleutels opvissen van de bodem van een meer. Taskers kunnen zelf hun prijs bepalen. Het staat opdrachtgevers vrij zelf hun tasker te selecteren nadat ze hun klus op het platform hebben gezet.

In ons land is TaskRabbit niet actief, maar er zijn wel bedrijven die hetzelfde concept toepassen: Klaariskees.be en Listminut.be.