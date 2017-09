Bekende vloggers delen pakkende video: "Het is op. Onze relatie is voorbij"

Na vier jaar zetten de bekende Nederlandse vlogger Enzo Knol en zijn vriendin Demira van der Zeeuw een punt achter hun relatie, en dat maken ze in een video bekend. In tien minuten leggen ze heel eerlijk uit wat er aan de hand is.

Een relatie beëindigen is nooit leuk. Als je een bekende vlogger bent en ervoor kiest om dat nieuws bekend te maken via je vlog, is het al helemaal moeilijk. De Nederlandse Enzo Knol (24) en zijn vriendin Demira van der Zeeuw (20) maakten hun breuk bekend via een filmpje dat ze delen op You Tube. Het filmpje kreeg de titel 'Het is voorbij', werd al meer dan 1 miljoen keer bekeken en kreeg 43.000 reacties.



"We kunnen nog steeds heel hard met elkaar lachen, maar het sprankeltje is er niet meer", vertelt de vlogger eerlijk in de video. "Jullie hebben het waarschijnlijk niet gemerkt in onze vorige video's, maar we zitten hier al langer mee".

In een van hun 'moeilijkste video's ooit', maken vlogger Enzo en Demira hun breuk bekend. Demira is bijzonder emotioneel en ook Enzo kan op het einde zijn tranen niet bedwingen.

De twee willen nog benadrukken dat de roddels niet kloppen en dat ontrouw niet aan de basis ligt van hun relatiebreuk. "We zijn nog steeds een goed team, en we zien elkaar graag, maar het is gewoon echt op".