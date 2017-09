Veel Vlamingen zijn plots al hun mails kwijt. Dit kan je ertegen doen

Zijn al je e-mails plots verdwenen en krijg je ook geen enkele nieuwe mail meer binnen? Dan is het mogelijk dat jouw Hotmail-account net als dat van veel andere Vlamingen gehackt is. Om het allemaal nog erger te maken wordt er uit jouw naam ook een mail verstuurd naar al je contacten waarin “jij” om geld vraagt.

“Weg. Al je e-mails, zelfs die in je Prullenmand. Er is helemaal niets meer terug te vinden”, zegt Nico Cool. De computerbeveiligingsexpert werd de voorbije dagen overstelpt door vragen van slachtoffers van een bende hackers. “Ik krijg vragen binnen van mensen uit heel Vlaanderen. Dit is echt grootschalig.”

Hoe werkt het? De hackers zijn er op een of andere manier - via malware of een phishingmail - in geslaagd om je wachtwoord van je Hotmail-account (voorlopig zijn alleen gevallen van Hotmail-adressen bekend) en hebben al je e-mails verwijderd.

Je bent niet alleen al je mails kwijt, je krijgt er ook geen meer. “Dat komt omdat de hackers een forward hebben ingesteld”, aldus Cool. “Al jouw mails worden - zonder dat jij daarvan op de hoogte gesteld wordt - automatisch doorgestuurd naar een van hun adressen. De hackers hebben de volledige controle over jouw Hotmail-account.”

Tot slot wordt er vanuit jouw naam ook een e-mail verstuurd naar al je contactpersonen. Daarin staat dat je in nood zit en dat je dringend geld nodig hebt. “De hackers rekenen op de steun van goedwillige vrienden of kennissen die wat geld overschrijven… naar hen. Gelukkig hebben veel mensen zulke zaakjes snel door en gaan ze er niet verder op in, maar ik heb toch ook al heel wat paniekerige telefoontjes ontvangen. Vooral oudere mensen, die niet wisten wat ze moesten doen.”

Per slachtoffer maken de hackers een nieuw, vals account aan dat heel hard lijkt op jouw mailadres. “Jan.Janssens@hotmail.com wordt dan bijvoorbeeld Jan.Janssens@mail.com. Alleen de ‘hot’ is weggelaten. Vanuit dat mailadres antwoorden ze je dan en herhalen ze hun vraag voor geld.”

Wat kan je ertegen doen?

“Het belangrijkste is om eerst en vooral je wachtwoord te wijzigen”, zegt Cool. “Vervolgens ga je naar de instellingen van je account om daar het doorstuuradres te verwijderen. Vanaf dan zal je opnieuw nieuwe e-mails in je inbox krijgen.”

Je kan tot slot ook al je verwijderde e-mails terug ophalen, zelfs al zijn die ook verwijderd uit je Prullenmand. “Ga naar je Verwijderde Items en klik vervolgens op Verwijderde Items Herstellen. Al je mails die je nog opgeslagen had, zouden dan opnieuw moeten verschijnen. Wacht daar wel niet te lang mee, want na ongeveer een maand zijn ze onherroepelijk verdwenen.”

Als je al die stappen hebt ondergaan, scan je best je computer nog eens op malware. “Eens die verwijderd is, kan je opnieuw probleemloos voortwerken.”

Wie er precies achter de hack zit, is nog niet duidelijk. “Vermoedelijk gaat het om buitenlanders, dat merk je aan het taalgebruik. Hoewel het vrij verzorgd is, zijn er toch vaak vervoegingen die niet helemaal kloppen.”

Bij de Federal Computer Crime Unit gaan ze de zaak nakijken.