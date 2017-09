Interim-coach Balette waarschuwt: “Wie Hein moet vervangen, zal het niet gemakkelijk krijgen”

AA Gent moet even bekomen van het vertrek van Hein Vanhaezebrouck. De man die jarenlang zo ongeveer alles in en rond de Ghelamco Arena bepaalde, is weg, en tot een vervanger is gevonden moet Peter Balette het stuurloze schip in rustiger wateren krijgen.

AA Gent en Hein Vanhaezebrouck kwamen dinsdag tot een onderling akkoord om uit elkaar te gaan, maar dat maakten beide partijen pas woensdag bekend. Ook Peter Balette, de trouwe assistent van Vanhaezebrouck, werd woensdag pas op de hoogte gesteld: “Ik wist het tien minuten voor de pers. Hein sprak de groep na de ochtendtraining (die hij zelf nog leidde, nvdr.) toe, want hij had een afspraak gemaakt met de directie dat hij zelf die boodschap kon overbrengen aan trainersstaf en spelers. Het eerste wat hij zei: ‘Jongens, sorry dat ik het nu pas zeg’. Die training is doodnormaal verlopen en dat siert hem, maar het verwondert mij niet. De consternatie was natuurlijk wel groot toen hij zei ‘Dit was mijn laatste training voor AA Gent’.”

“Daarna is aan ons gevraagd om de groep over te nemen: Bernd Thijs, Francky Vandendriessche, Bart Van Renterghem en ik. Bij mijn terugkeer naar Gent heb ik een contract getekend voor vijf jaar. Voorzitter De Witte en Michel Louwagie hebben toen met mij ook enkele situaties besproken, waaronder deze. Dat hoefde niet op papier te staan. De voorzitter heeft ons één nacht bedenktijd gegeven, en iedereen heeft de toezegging gedaan om deze voorbereiding op ons te nemen.”

Topper tegen Club Brugge

“Ik heb ook duidelijk aan de spelersgroep gezegd dat we zouden werken als een kwartet. Aan mij heeft de voorzitter gevraagd om de pers en dergelijke af te handelen, iemand moet de boodschapper zijn. Maar dat we met vier zijn, laat ons toe om te differentiëren. We hebben nu 26 spelers, volgende week komen er misschien nog andere jongens terug uit blessure. Ik wil een speler niet zomaar rondjes laten lopen, dat zou die jongens oneer aan doen zijn. Je moet als topclub handelen en de spelers respecteren.”

Ondanks de sportieve malaise bij Gent, is Balette niet van plan om veel dingen te wijzigen in de aanloop naar de topper op het veld van Club Brugge: “Als ik nu zeg dat ik veel zou veranderen of omgooien, maak ik mezelf belachelijk. Maar elke coach heeft zijn eigen visie en legt zijn eigen accenten. We proberen nu vooral om de hoofden omhoog te krijgen, zodat we met borst vooruit naar Brugge kunnen gaan. Anders zijn we een doodgeboren kind. We moeten dat gevoel van ons afgooien, en dit met respect voor Hein tot een goed einde brengen.”

Hein Vanhaezebrouck tussen Peter Balette, Bernd Thijs en Francky Vandendriessche Foto: BELGA

Vervanger én nieuwe club voor Vanhaezebrouck

AA Gent moet intussen op zoek naar een nieuwe hoofdcoach, maar Balette waarschuwt: “Wie Hein moet vervangen, zal het niet gemakkelijk krijgen. Neen, ik wil zeker geen paraplu openen. Wie ik zie als kandidaat? Ze mogen heel hard gaan zoeken.”

Hein Vanhaezebrouck lijkt ondertussen al onder dak bij Anderlecht. Geen verrassing voor Balette: “Het verwondert me niet dat Anderlecht hem contacteert. Of Ajax, of Wolfsburg, of Engelse topclubs. Maar als Herman Van Holsbeeck duidelijk zegt dat er vooraf geen contact met Hein is geweest, dan geloof ik dat ook. Maar Hein is nu eenmaal een vrije toptrainer, en het zou me niet verwonderen dat naast Anderlecht ook andere clubs hem polsen. Zelf zei hij trouwens dat hij alles op zich zou af laten komen en misschien even nergens anders aan de slag gaat.”

Peter Balette toonde nog altijd veel respect voor zijn voormalige baas: “Er is de voorbije dagen veel werk op mij afgekomen, het zijn moeilijke dagen en nachten geweest. Ik heb niet alleen een topcoach maar ook een vriend verloren, en dan duurt het wel even om dit te verwerken.”