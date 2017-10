Digipolis Gent: ’Keep IT human’

Digipolis Gent is de stedelijke ICT-dienstverlener en vormt de digitale schakel tussen verschillende stadsdiensten. Maar er wordt ook gewerkt aan de stad van morgen: “In Gent werken we aan een City of People”, zegt directeur Johan Van der Bauwhede. 200 vaste medewerkers (in stadsdienst) en tientallen freelancers helpen er alle Gentenaars mee de digitale snelweg op.

Technologie is voor een stad een hulpmiddel, maar op zich niet dé oplossing. Dat is – best verrassend – de filosofie bij Digipolis Gent (er bestaat ook een Digipolis in Antwerpen, met een eigen werking). Voorbeeld: zorg als stad voor een handige app waarmee je zwerfvuil aangeeft, maar pak tegelijk dat zwerfvuil zelf aan.

“Technologie mag in ieder geval niet dominant zijn”, zegt directeur Johan Van der Bauwhede. “Dat we de burger centraal willen zetten, is geen nuance. Een slimme stad of een smart city is voor ons in de eerste plaats een City of People. Innovatieve technologie zoals het Internet of Things (IoT) moet het leven in de stad aangenamer maken en mensen inspireren.”

E-inclusie

Projectvoorbeelden zijn er volop. “De website stad.gent hebben we samen met stadsbewoners ontwikkeld. Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid stonden centraal. Digipolis maakte ook een platform waarmee je snel burgerparticipatietrajecten kunt opzetten. Of FoodSavers, om voedseloverschotten voor OCMW-klanten te registreren. Volgens ons werken oplossingen niet overal hetzelfde. Elke stad heeft een eigen sociaal weefsel, ruimtelijke ordening, geschiedenis … Op het vlak van intelligentere veiligheid, administratie, onderwijs, milieu of mobiliteit is in Gent nog veel mogelijk. Bij Digipolis Gent ontwikkelen we oplossingen voor de stad, maar ook voor het OCMW, SoGent, het Stedelijk Onderwijs of de Brandweerzone Centrum.”

Veel Digipolis-medewerkers werken bovendien mee aan digitale toegankelijkheid via de Digitaal Talent Punten, de e-inclusiedag en de Digitale Doeweek als manieren om technologie naar een breed publiek te brengen.

Projectgroepen

Digipolis Gent telt 200 vaste medewerkers en tientallen freelancers. “We verdelen onze mensen over projectgroepen. We hebben bijvoorbeeld Foresight, waarbij we de uitdaging van (over)morgen in kaart brengen via een kleine groep van medewerkers uit verschillende ICT-disciplines. Omdat alles steeds sneller gaat en ons speelveld zo ruim is, rekruteren we nieuwe collega’s in alle ICT-lagen: systeembeheerders, servicedeskmedewerkers – onze servicedesk wordt sterk gewaardeerd – en IT-architecten. Voorts zoeken we developers, businessanalisten met voeling voor IT, projectleiders enzovoort. We zetten projecten op met start-ups, creatieve IT-bedrijven die een oplossing kunnen bieden voor een probleem dat wij hen voorleggen. En via Lab9K en stages betrekken we studenten bij onze werking. Die manier van samenwerken past ook in onze City of People-benadering: industrie, onderzoek, burgers en overheid zoveel mogelijk betrekken bij wat we doen. Een voordeel is dat je niet op locatie bij een klant werkt, zoals bij veel IT-bedrijven. Je komt ook niet in een niche terecht, wel in een fijne stad.”

