Jobbeurs Ninove: tot 40 procent technische jobs

“Vroeger gebruikten we wel doelgroepen, maar een brede insteek werkt beter voor de jobbeurs in Ninove”, zegt Wanda Bellemans van Lokale Economie Ninove. “Dus promoten we vooral ‘werk in eigen streek’: het gaat om administratieve, zorg-, bouw- en technische jobs op alle niveaus.”

Bedrijven die vacatures komen voorstellen, zijn er in alle maten, van kmo’s tot internationale bedrijven. Die zitten ook in de regio Ninove, zoals de industriële bakkerij La Lorraine en drankenverpakkingsfabrikant Refresco. Typisch is wel dat de grote werkgevers op de jobbeurs (en daarbuiten) vertegenwoordigd worden door uitzendkantoren. Interessant om mee te geven, want veel jonge mensen willen geen uitzendjob, maar weten niet dat ze via een uitzendkantoor ook aan een vaste job geraken.

Een bedrijf als La Lorraine rekruteert niet meer rechtstreeks, maar is wel op zoek naar vaste krachten. De proefperiode verloopt tegenwoordig via een uitzendcontract. Dat stelt een werkgever in staat om te zien welk vlees die in de kuip heeft. Wil je dus een job bij La Lorraine, dan ga je op de jobbeurs langs bij Adecco Ninove. Je vindt er ook IKEA, H&M en bpost. De jobbeurs mikt op minstens 1.600 bezoekers voor 30 werkgevers, op één namiddag.

Vakantiecheques

Bij Volvo Trucks-dealer Nebim Group in Ninove vind je verschillende technische jobs als vrachtwagentechnieker en servicemonteur. Nebim Group staat wél zelf met een stand op de jobbeurs. Operatoren, elektriciens, elektromechanici en onderhoudstechniekers vinden zeker een nieuw jobaanbod op de beurs: tot 40 procent van de vacatures is technisch. “Bovendien kun je met je technische skills en ervaring kennismaken met kleinere bedrijven die vaak toch iets interessants te bieden hebben”, zegt VDAB-coördinator Jan Smeets.

“Er is het intussen wereldberoemde bedrijf B&A Technics uit Heldergem – actief in technische outsourcing – dat werknemers die nooit of amper ziek zijn beloont met vakantiecheques. Dat loont wel de moeite om eens uit te zoeken. Mensen kunnen daar ook vrij snel starten, al dan niet via een IBO-contract, waarbij je een tot zes maanden opleiding volgt op de werkvloer. Iedereen uit de regio Ninove-Geraardsbergen-Pajottenland die werk zoekt, is gebaat bij een bezoekje.”

