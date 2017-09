Laatste (?) persconferentie van Frutos ging uiteraard over… de nieuwe trainer: “Ik bewonder Hein Vanhaezebrouck”

Anderlecht speelt zondag de levensbelangrijke wedstrijd tegen Standard. Als paars-wit de remonte verder wil inzetten, moet er gewonnen worden… maar na het pijnlijke 0-3 verlies tegen Celtic in de Champions League ging de persconferentie vooral over de toekomst van Nicolas Frutos. “Of ik blijf? Ik heb nog met niemand gesproken”, klonk het bij Nicolas Frutos.

Nicolas Frutos speelt zondag zijn zelfverklaarde “finale” als interim-coach van Anderlecht. Maar daar lijkt het ook bij te blijven, want Anderlecht staat op het punt om Hein Vanhaezebrouck officieel voor te stellen als nieuwe coach. Wachten op het officiële communiqué is slechts een kwestie van tijd. “De situatie is wat ze is”, aldus Frutos. “Ik ben hier gelukkig. Het is formidabel dat ik bij Anderlecht zit. De directie was altijd duidelijk over mijn situatie.”

Heeft Frutos al gesproken met Hein Vanhaezebrouck, wilde een aanwezige journalist weten. “Ik bewonder Hein Vanhaezebrouck voor zijn manier van spelen. Dat is mijn persoonlijke mening. Hij is een grote trainer. Of ik ga samenwerken met hem? Ik heb nog met niemand gesproken”, was Frutos duidelijk. “Ik ga niet beslissen of ik blijf als hoofdcoach of als assistent.”