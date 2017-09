“Totaal ongeloofwaardig”, “Nog erger dan Oscar Crucke”: zo reageren fans Rode Duivels op ontbreken Nainggolan

Gaat Radja Nainggolan mee naar het WK in Rusland? Die vraag stellen is ze stilaan ook beantwoorden. Bondscoach Roberto Martinez koos ervoor de “sportieve continuïteit” van de Rode Duivels niet te doorbreken en wil “niet experimenteren”, ondanks het feit dat de Rode Duivels als eerste Europese land al geplaatst zijn voor het WK 2018. De algemene teneur op Twitter is dan ook dat Radja Nainggolan altijd zijn plaats heeft in de selectie.

Dit is echt totaal ongeloofwaardig. Er kunnen redenen zijn, maar dan gaat het niet over voetbal. Radja is top. https://t.co/n0TchppjC9 — Kristof Calvo (@kristofcalvo) September 29, 2017

Dat ze Martinez maar snel de Nainggolaan uit sturen #belreddevils #nainggolan — Jonas (@KleineCassimon) September 29, 2017

Welkom in de les "jezelf onmogelijk maken in je job", vandaag hebben we expert gastdocent Roberto Martinez uitgenodigd. — Karel-Jan Vercruysse (@KJ_Vercruysse) September 29, 2017

Radja er weer niet bij?? Wel bankzitters en geblesseerden. Begrijpe wie kan#Nainggolan #RedDevils #teamRadja — Kurt Hofmans (@KurtHofmans) September 29, 2017

@BelRedDevils Elke slimme coach zou opteren voor Radja.. Respect voor de anderen maar Nainggolan hoort altijd bij de selectie te zijn. — Timo Taelman (@TaelmanTimo) September 29, 2017

'Ik wil nu niet experimenteren' - 29 interlands en 6 goals voor #rodeduivels - spreken hier niet over debutant hé. #nainggolan #JeSuisRadja — Kurt Aerts (@Ksnowman666) September 29, 2017

Het is gebeurd: Roberto Martinez is volledig getransformeerd in Marc Wilmots. #rodeduivels #NoNainggolan — Bart Perdieus (@BartPerdieus) September 29, 2017

If there are clubs still without a coach : pls call Roberto Martinez : the guy is worse than Marc Wilmots ! —CZ_Wolf(@WolfRetriever) September 29, 2017

Kan iemand Roberto Martinez eens twee echte ballen geven de volgende dagen? Wat een zeveraar, zou een goeie politieker zijn @BelRedDevils — Gerry Braes (@kneet) September 29, 2017

Een ploeg is meer dan 11 individuën. Als Radja's ego te groot is, wordt de ploeg kleiner. — Geert Noels (@GeertNoels) September 29, 2017

Met grote ego's omgaan, vergt topcoaches à la Van Gaal...die hebben daarmee de nodige ervaring die Roberto Martinez volkomen ontbeert. — René Tolenaars (@tolenaars) September 29, 2017

Bon, ik denk dat we met zekerheid kunnen stellen dat Radja #Nainggolan met de vrouw van Roberto Martinez gefoefeld heeft... #MartinezBuiten — Stijn Steyaert (@StijnSteyaert) September 29, 2017

Il est gentil Robert Et certainement des qualités Mais ç Pas assez !On ira avec lui Mais On va être déçu Alors Vite MPh pour créer l'exploit — Stéphane Pauwels (@StephanePauwels) September 29, 2017