Bilbao-aanvaller Muniain is andermaal lang out met kruisbandblessure

Athletic Bilbao zal het een aantal maanden zonder Iker Muniain moeten stellen. De 24-jarige winger heeft donderdag in het Europa League-duel tegen het Oekraïense Zarya Louhansk (0-1 verlies) een scheur in de kruisbanden van zijn rechterknie opgelopen.

Volgens Marca zal Muniain, die met een draagberrie van het veld werd gedragen, na de operatie zes tot acht maanden moeten revalideren.

Voor de Bask is het zijn tweede zware knieblessure. In 2015 was hij al eens zes maanden out na een gelijkaardige kwetsuur aan de linkerknie.