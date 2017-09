David Villa ontbreekt in Spaanse selectie

David Villa, de ervaren spits van New York City, is niet opgenomen in de Spaanse kern voor de WK-kwalificatieduels tegen Albanië en Israël. Bondscoach Julen Lopetegui koos voorin voor mannen in vorm José Callejon (Napoli) en Rodrigo Moreno (Valencia).

Volgens Lopetegui mist de 35-jarige Villa ritme nadat hij eerder deze maand een blessure opliep bij de vorige samenkomst van de nationale ploeg. In zijn plaats koos de Spaanse bondscoach voor Dries Mertens’ ploegmaat Callejon, dit seizoen al goed voor vier competitiegoals bij Napoli, en Rodrigo, die bij Valencia al drie keer de netten deed trillen.

Mits een zege thuis tegen Albanië (6 oktober) of in Israël (9 oktober) is Spanje zeker van kwalificatie voor het WK in Rusland en wordt Italië naar de barrages verwezen.

David Villa Foto: EPA-EFE

De 25-koppige selectie:

Keepers (3): David De Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

Verdedigers (8): Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho Fernandez (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Gerard Piqué (FC Barcelona), Jordi Alba (FC Barcelona), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Nacho Monreal (Arsenal)

Middenvelders (9): Sergio Busquets (FC Barcelona), Andrés Iniesta (FC Barcelona), Asier Illarramendi (Real Sociedad), Koke Resurreccion (Atlético Madrid), Saul Niguez (Atlético Madrid), Thiago Alcantara (Bayern München), Marco Asensio (Real Madrid), Isco (Real Madrid), David Silva (Manchester City)

Aanvallers (5): Pedro Rodriguez (Chelsea), Alvaro Morata (Chelsea), Iago Aspas (Celta Vigo), José Callejon (Napoli), Rodrigo Moreno (Valencia)