Manchester City-coach Guardiola duidelijk: “Kompany speelt niet met België”

Vincent Kompany zal niet in actie komen tijdens de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels, tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel). Dat heeft althans Pep Guardiola, zijn coach bij Manchester City, vrijdag gezegd tijdens een persmoment.

“Kompany heeft deze maand geen enkele training bij ons kunnen afwerken. Hij zal een ontmoeting hebben met de Belgische artsen en dan terugkeren. Hij zal niet spelen”, vertelde Guardiola.

Kompany werd vrijdag door bondscoach Roberto Martinez geselecteerd voor het tweeluik Bosnië/Cyprus. Nochtans speelde hij sinds de laatste interlandbreak, een maand geleden, geen minuut meer door een kuitblessure. “Het is niet zeker dat hij bij de groep blijft”, zei Martinez vrijdag over de centrale verdediger. “Ik heb hem toch opgeroepen omdat ik het belangrijk vind om alle informatie over zijn blessure te hebben. Na onze onderzoeken op maandag zullen we meer weten.”