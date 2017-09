Schattig! Tien kleine reuzenpanda’s groeten op ondeugende wijze het publiek

Aan schattigheid geen gebrek in het fok- en onderzoekscentrum voor reuzenpanda’s in de Chinese stad Chengdu. Daar werden tien kleine reuzenpanda’s voor de eerste keer aan het publiek getoond. Iets wat op amper een paar minuten tijd al gepaard ging met een heleboel ondeugende fratsen.

Het tafereel gebeurde naar aanleiding van de Nationale Dag van de Volksrepubliek China die op zondag 1 oktober valt. Alle welpjes werden dit jaar geboren in het onderzoekscentrum. De oudste is vijf maanden oud, de jongste amper twee maanden. De tien exemplaren zijn meteen ook alle panda’s die dit jaar geboren zijn in het fokcentrum.

Ondanks dat ze er op het eerste gezicht nogal lui uitzien, durven sommigen het toch aan om het even op een lopen te zetten. Gelukkig hielden de verzorgers constant een oogje in het zeil om ongelukken te voorkomen.

Grootste ter wereld

“Tussen 24 april en 25 juli zagen we opvallend veel welpjes geboren worden”, klinkt het bij Wu Kongju, een expert in het fokcentrum. “24 april is ook een recorddatum in ons centrum, aangezien een panda nooit eerder zo vroeg is bevallen. Sommige panda’s zijn intussen dus al vijf maanden oud. Ze rennen in het rond en bezorgen de bezoekers een lach op het gezicht.”

De begroeting van de panda’s gebeurde samen met de viering van het dertigjarig bestaan van het fok- en onderzoekscentrum. Aanvankelijk hadden de onderzoekers plaats voor zes reuzenpanda’s. Intussen is het centrum met 184 reuzenpanda’s uitgegroeid tot de grootste ter wereld.