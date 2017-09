Eden Hazard is klaar voor de topper in Engeland… en drijft alvast de spot met zijn tegenspeler

Eden Hazard is weer helemaal fit na zijn enkelblessure van deze zomer. In de Champions League flitste hij deze week tegen Atlético Madrid als vanouds, de dribbelkont lijkt klaar voor de topper tussen Chelsea en Manchester City van komende zaterdag. Op training kon er zelfs een grapje vanaf: Eden Hazard leek de spot te drijven met Manchester City-aanvaller Raheem Sterling.

Sterling staat over het Kanaal bekend voor zijn nogal aparte manier van lopen. “Hij loopt met de armen van een T-rex”, zo omschreef een fan. Of Hazard daadwerkelijk lachte met Sterling, is natuurlijk niet zeker. Dat het filmpje viraal gaat op Twitter, is dat wel.

“Hij doet Sterling beter na dan Sterling zelf”, klonk het. Hazard en Chelsea passen echter maar beter goed op zaterdag, Sterling verkeert in bloedvorm en scoorde al zes doelpunten in acht matchen… Chelsea heeft drie punten achterstand op Manchester City en kan mits een zege de kloof dus teniet doen.