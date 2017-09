Politie Beveren aan Antwerp-fans: "Draag geen uiterlijke kenmerken in de thuisvakken"

Beveren-Waas - De politie vraagt voetbalsupporters uitdrukkelijk om morgenavond géén Antwerpattributen te dragen in de thuisvakken van Waasland-Beveren. De politie doet dat om problemen tussen beide supportersclans te vermijden. In het verleden stond waren er wel vaker rellen bij de wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Antwerp. Daarom neemt de politie geen enkel risico.

"Het is natuurlijk moeilijk om dat sluitend te organiseren maar onze politiemensen zijn er toch al enkele weken mee bezig om ervoor te zorgen dat alles op een goede manier verloopt", aldus Marc Van De Vijver, burgemeester van Beveren.

Ook de fans van Waasland-Beveren zullen rekening moeten houden met extra controles. Omdat er dit seizoen nog geen grote problemen zijn geweest met Antwerp-fans heeft de burgemeester er vertrouwen in dat alles goed zal verlopen. "Antwerpen is nieuw, Antwerpen had geen goede reputatie vroeger", aldus Van De Vijver, "Maar we gaan niets aan het toeval overlaten."