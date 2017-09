Deze topdoelman heeft een bijzonder ritueel voor de match… en niets of niemand kan hem tegenhouden

Roman Bürki, de Zwitserse doelman van Borussia Dortmund, heeft een opvallend ritueel. Zo wil de 26-jarige topgoalie de bal minstens éénmaal voelen voor de aftrap gegeven wordt. Niets of niemand kan hem daarin tegenhouden, en dat levert grappige beelden op als je alle fases achter elkaar monteert… zoals Dortmund zelf deed op Twitter.

Er kan wel een grapje vanaf bij de geel-zwarten, want de sfeer in het Signal Iduna Park is uitmuntend: Dortmund staat na zes speeldagen alleen aan de leiding in de Bundesliga en verloor nog geen enkele match in de competitie.