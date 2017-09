Bosnië-Herzegovina zonder Juventus-vedette Pjanic tegen België

Goed nieuws voor de Rode Duivels. Tegenstander Bosnië-Herzegovina kan voor zijn thuismatch tegen België, volgende week zaterdag, niet rekenen op smaakmaker Miralem Pjanic. De middenvelder van Juventus Turijn haakt geblesseerd af.

Pjanic liep woensdagavond tijdens de opwarming voor de Champions League-wedstrijd met Juventus tegen Olympiakos een scheur van twee centimeter in de quadriceps van de rechterdij op. Daardoor staat de aanvallende middenvelder drie à vier weken aan de kant. “Het is verschrikkelijk dat ik zo’n belangrijke wedstrijd zal moeten missen”, liet Pjanic weten. “Ik zal met heel mijn hart bij het team zijn en zo kunnen we hopelijk toch nog de zege pakken.”

Met nog twee speeldagen voor de boeg staan de Bosniërs op de tweede plaats, die recht geeft op een stek in de barrages. Op de slotspeeldag gaat Bosnië nog op bezoek bij Estland. Bondscoach Mehmed Bazdarevic maakte eerder deze week al een 26-koppige selectie bekend, maar zag dus later wel Pjanic uitvallen. Met Ervin Zukanovic (o.a. ex-AA Gent, geschorst tegen België), Ermin Bicakcic en Mario Vrancic (geblesseerd) staan er drie spelers op de reservelijst. In zijn selectie had de 57-jarige Bazdarevic wel plaats voor Edin Cocalic (KV Mechelen) en Danijel Milicevic (AA Gent).

De Rode Duivels zijn sinds begin deze maand zeker van een plaats op de eindronde van komend jaar in Rusland, maar moeten nog vol aan de bak om op 1 december reekshoofd te zijn bij de WK-loting. Bij zes op zes zijn de Belgen net als vier jaar geleden voor het WK in Brazilië reekshoofd. Bij vier op zes moet er gerekend worden, maar blijft de kans wel groot.

Bosnische selectie voor interland tegen België: Doelmannen: Asmir Begovic (Bournemouth/Eng), Ibrahim Sehic (Qarabag/Aze), Kenan Piric (Zrinjski/BHe). Verdedigers: Ognjen Vranjes (AEK/Gri), Toni Sunjic (Dynamo Moskou/Rus), Sead Kolasinac (Arsenal/Eng), Edin Cocalic (KV Mechelen/Bel), Avdija Vrsajevic (Osmanlispor/Tur), Mateo Susic (Sheriff/Mol), Dario Dumic (Utrecht/Ned), Jozo Simunovic (Celtic/Sch). Middenvelders: Senad Lulic (Lazio/Ita), Sejad Salihovic (HSV/Dui), Edin Visca (Basaksehir/Tur), Muhamed Besic (Everton/Eng), Izet Hajrovic (Werder Bremen/Dui), Gojko Cimirot (PAOK/Gri), Mato Jajalo (Palermo/Ita), Sanjin Prcic (Rennes/Fra), Haris Duljevic (Dynamo Dresden/Dui), Rade Krunic (Empoli/Ita), Danijel Milicevic (AA Gent/Bel). Aanvallers: Edin Dzeko (AS Roma/Ita), Vedad Ibisevic (Hertha/Dui), Kenan Kodro (Mainz/Dui).