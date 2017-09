Manchester United moet geblesseerde Paul Pogba mogelijk langere tijd missen

Manchester United moet Paul Pogba allicht langer missen dan aanvankelijk gedacht. Dat heeft José Mourinho vrijdag bevestigd. De 24-jarige Fransman staat sinds medio september aan de kant met een dijbeenblessure. United hield in eerste instantie rekening met een afwezigheid van vier tot zes weken.

Mourinho gaf geen verdere details over de revalidatie van de duurste speler uit de clubgeschiedenis (105 miljoen euro in 2016). “Hij is geblesseerd en kan dit weekend tegen Crystal Palace niet spelen”, hield de Portugees het kort. Ook Marouane Fellaini is out voor die partij, net als Christian Benteke aan de overzijde.

Pogba liep de blessure op 12 september op in het Champions League-duel tegen Bazel. United maakte de precieze ernst van de blessure niet bekend, maar in Britse media werd gewag gemaakt van een scheurtje in zijn hamstring en een peeskwetsuur. Zij suggereerden toen dat Pogba mogelijk tot drie maanden out zou zijn.

De afwezigheid van Pogba is ook een streep door de rekening van Frans bondscoach Didier Deschamps. ‘Les Bleus’ moeten in hun komende kwalificatieduels tegen Bulgarije en Wit-Rusland nog vol aan de bak om hun ticket voor Rusland veilig te stellen.