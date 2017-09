Deze scheidsrechter moet Bosnië-België in goede banen leiden

Brussel - De Schot William Collum is aangesteld om de WK-kwalificatiewedstrijd van zaterdag 7 oktober tussen Bosnië-Herzegovina en België in goede banen te leiden, zo maakte de Europese Voetbalbond UEFA vrijdag bekend.

De 38-jarige Collum is sinds 2006 internationaal scheidsrechter en was vorig jaar nog op het EK in Frankrijk aan de slag. Van de Rode Duivels floot hij eerder al één wedstrijd: de oefeninterland van begin september 2011 tegen de Verenigde Staten (1-0). Vorig seizoen was hij dan weer scheidsrechter in het duel tussen Racing Genk en Celta (1-1) in de kwartfinales van de Europa League, een seizoen eerder was hij de referee in het groepsfaseduel in de Champions League tussen AA Gent en Olympique Lyon (1-1). In de CL-groepsfase van 2012-2013 zag hij Anderlecht een scoreloos gelijkspel afdwingen op het veld van AC Milan. Collum was de scheidsrechter in het duel tussen Club Brugge en Hannover (0-1) in de zestiende finales van de Europa League 2011-2012 en nog een jaar eerder was hij erbij toen AA Gent met 3-0 onderuit ging op bezoek bij Dinamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League.

Voor de interland op de slotspeeldag tegen Cyprus werd de Italiaan Luca Banti aangeduid. De 43-jarige Banti was eind 2014 scheidsrechter in het EK-kwalificatieduel tussen Bosnië en België (1-1).