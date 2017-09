Chelsea-coach Conte looft Hazard: “Hij is klaar om meer te spelen”

Eden Hazard is back in business. De kapitein van de Rode Duivels was afgelopen woensdag in de Champions League de grote uitblinker bij de 1-2-zege van Chelsea op het terrein van Atletico Madrid.

Eden Hazard flitste afgelopen woensdag als vanouds, met een assist en verschillende knappe acties. De Belg had dan ook een groot aandeel in de zege van Chelsea (1-2, red) op het veld van Atletico Madrid. Chelsea-coach Antonio Conte is dan ook tevreden dat zijn smaakmaker geen last meer heeft van de enkelbreuk die hem de voorbereiding deed missen. “Eden is weer klaar om elke match op rij te presteren”, vertelde de Italiaan vrijdag.

Hazard maakte zijn comeback eind augustus met de Rode Duivels tegen Gibraltar, en deed vervolgens gestaag alsmaar meer speelminuten op. “We hebben zijn terugkeer goed aangepakt”, verklaarde Conte. “We hebben, met de lastige uitwedstrijd op Atlético, tot het juiste moment gewacht om hem in een belangrijk duel verantwoordelijkheid te geven. Dat hij in Madrid in staat was om een sterke partij te spelen, wil zeggen dat hij klaar is om meer te spelen”.

Chelsea speelt zaterdag de topper van de zevende speeldag van de Premier League tegen Manchester City.