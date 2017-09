Advocatenzoon “met pintje of zeven op” knalt in gevel

Meulebeke / Ingelmunster - Een automobilist richtte donderdagavond veel schade aan in de voormalige champignonkwekerij van Antoon Buyse in Ingelmunster.

De man reed van Meulebeke naar Ingelmunster toen hij rond 23 uur van de rijweg afweek. Hij reed met zijn Volkswagen Golf door een omheining, ramde drie perenboompjes, reed door een tweede omheining en boorde zich uiteindelijk in de gevel van de vroegere champignonkwekerij langs de Meulebekestraat.

“Ik had de harde en lange dreun gehoord en ben gaan kijken”, zegt Antoon Buyse. “In de gang van mijn magazijn zag ik dat een container met hout verschoven was. Buiten zag ik die auto tegen de gevel staan. De bestuurder zat er nog in en zei dat ik geen politie hoefde te bellen. ‘Hij zou er zijn wagen wel uit krijgen’, klonk het.”

Als bij wonder bleek de man ongedeerd. Hij is de zoon van een advocaat uit Meulebeke. Hij verklaarde dat hij aan het bellen was en plots de controle over het stuur had verloren.

“Hij zei dat hij een pintje of zeven had gedronken, maar niet dronken was”, zegt Antoon. “Zijn vader is er dan bijgekomen. Blijkbaar was hij zijn rijbewijs al eens kwijtgespeeld.”

De schade aan het gebouw is groot. Een venster en een stuk van de gevel zijn weg. Een van de perenboompjes was samen met de brokstukken tot in de gang geslingerd. Het magazijn wordt gehuurd door een zevental ondernemers.

“Het kon slechter zijn afgelopen. Mijn kleinkind had 's avonds nog in de gang gespeeld”, vertelt Antoon. De brandweer kwam het grote gat dichtspijkeren. Pas vrijdagmorgen kon de wagen worden getakeld.