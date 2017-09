Muiterij bij Bayern München: “Deze vijf spelers werkten Ancelotti vanuit de kleedkamer buiten”

Bayern München begon slecht in het post-kampioenenjaar: na zes speeldagen staat het ‘slechts’ derde, in de Champions League verloor Bayern met 3-0 van PSG. Maar veel belangrijker: Ancelotti had de kleedkamer verloren. “Vijf spelers keerden zich openlijk tegen de coach”, vertelde voorzitter Uli Hoeness. Over welke spelers het gaat, die rekensom is snel gemaakt...

Carlo Ancelotti bereikte een twijfelachtig record met Bayern München: nooit eerder ontsloeg Bayern München een trainer zo vroeg in het seizoen. Voor Ancelotti was de eer weggelegd voor Jupp Heynckes, die in 1991 al ontslagen werd op 4 oktober.

Het grootste probleem van Ancelotti was niet de nederlaag tegen PSG, of de derde plaats in het klassement. Neen, Ancelotti was de grip op de kleedkamer kwijt. “Hij had zich onmogelijk gemaakt bij de spelers, want er waren vijf spelers die zich openlijk tegen hem keerden”, aldus Uli Hoeness in Westfalenpost.

Die vijf namen zijn snel ingevuld: Arjen Robben, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Mats Hummels en Franck Ribéry. Die laatste reageerde nog woedend nadat hij gewisseld werd tegen Anderlecht, Mats Hummels werd verrassend niet opgesteld tegen PSG en Arjen Robben wilde zijn trainer niet openlijk steunen nadat Bayern er met 3-0 had verloren. “Het was onmogelijk om die situatie nog om te keren, eens hij de steun van de spelers kwijt was”, aldus Hoeness nog.

“De prestaties van het team waren vanaf het begin van het seizoen niet zoals we hoopten. De wedstrijd tegen PSG toonde duidelijk aan dat we een conclusie moesten trekken. Carlo is mijn vriend, maar we moesten een professionele beslissing nemen voor de club”, vond voorzitter Karl-Heinz Rumenigge.