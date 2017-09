Lerares paaldansen vreest celstraf als ze terugkeert naar België: “Ik wou gewoon mijn zoon een beter leven geven”

Natasha Hayes (35) vertrok zeven jaar geleden samen met haar zoon uit België naar het Engelse Hull. Nu hangt er de vrouw een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd. “Dit is een echte nachtmerrie”.

Natasha Hayes werkt als schoonmaakster en deeltijds paaldanslerares in het Britse Hull. De vrouw trok in februari 2010 naar het Verenigd Koninkrijk op zoek naar een beter leven. De moeder van drie trouwde er met een man uit de streek en bouwde er een nieuw bestaan op. De Belgische vader van de jongen klaagt haar nu echter aan voor ontvoering. Hij beweert dat de vrouw hun zoon zonder zijn toestemming meegenomen heeft naar het buitenland.

Natasha ontkent dit echter. “Ik had zijn toestemming om hem mee te nemen naar hier. En nu beweert hij plots van niet. Ik wou dat ze hem aan een leugendetectortest konden onderwerpen. Bovendien heeft hij hier niets mee te winnen. Mijn zoon zullen ze toch niet terugsturen. Geen enkele rechter zal een 14-jarige bij een vreemde laten wonen. Hij is zijn zoon sowieso al kwijt. Hij haat hem en wil niets met hem te maken hebben. Zijn enige doel is om mij in de cel te krijgen.”

“Een echte nachtmerrie”

Als de moeder de hoorzitting in Londen verliest, zal ze effectief naar België gestuurd worden, waar ze al veroordeeld werd tot een celstraf van drie jaar. “Dit is een echte nachtmerrie. Ik ben er compleet het hart van in. Ik wil me zelfs geen leven voorstellen zonder mijn kinderen.”

“Ik trok naar Hull om mijn zoon een beter leven te kunnen geven. En daar ben ik ook in geslaagd. Ik wil er niet aan denken wat er zal gebeuren als ik deze zaak verlies en terug moet keren naar België. Het zou mijn hart breken. Ik heb drie kinderen en een stiefdochter om voor te zorgen.”

Ook de zoon van de vrouw is volgens haar helemaal overstuur. “Hij geeft zichzelf de schuld omdat het zijn vader is.”

Natasha Hayes en haar ex gingen uiteen toen hun zoon slechts zes maanden oud was. Ze woonden in België tot de jongen zeven jaar was. Volgens Natasha speelde zijn vader geen grote rol in zijn leven omdat hij vaak in de gevangenis zat.

Nachtklok en gsm altijd bij hebben

Natasha Hayes moet volgende maand opnieuw voor de rechter verschijnen. Tot dan moet ze onder strikte voorwaarden leven. Ze mag haar huis niet verlaten tussen middernacht en vier uur ’s ochtends. Ook moet ze altijd haar gsm bij hebben, die 24 uur per dag opgeladen moet zijn. Haar paspoort moest ze bovendien inleveren.

De aanklacht komt vijf jaar nadat haar ex haar voor het eerst aanklaagde. Toen haar zoon negen was won ze al eens een zaak tegen hem. Ze argumenteerde toen dat ze het recht had op een gezinsleven in Hull. “Ik dacht dat dit alles nu eindelijk achter mij lag. Z’n vader is zelfs nooit naar de UK gekomen om zijn zoon te bezoeken, ook al heb ik hem in het verleden voorgesteld om zijn reis te betalen.”

De nieuwe man van Natasha vindt de hele zaak vreselijk voor zijn vrouw. “We zijn nooit in aanraking gekomen met de politie en nu behandelen ze haar als een crimineel. We weten niet wat er nu zal gebeuren. Het zou verschrikkelijk zijn als ze haar kinderen drie jaar niet zou kunnen zien.”

Het koppel heeft nu een Go Fund me-pagina opgericht om geld in te zamelen voor de zaak.