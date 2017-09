Bart De Wever reageert op daling N-VA in peiling: “Wij denken dat de uitslag anders zal zijn”

Er komen uiteenlopende reacties op de peiling van Gazet van Antwerpen over de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Hieruit blijkt dat N-VA 11,6% zou moeten inboeten en dat Groen 16,3 % zou winnen ten opzichte van 2012. N-VA laat weten dat “contacten met burger hen iets anders vertellen.” Bart De Wever is alleszins niet onder de indruk: “Wij denken dat de uitslag anders zal zijn.” Bij sp.a reageren ze dan weer tevreden.

“Als dit de uitslag wordt, dan zal Antwerpen een links bestuur krijgen van Groen, sp.a, PVDA en CD&V,” aldus N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Maar wij denken dat de uitslag anders zal zijn. Onze stad wordt onder dit bestuur veiliger en aangenamer om te wonen. Antwerpen heeft een fantastische toekomst. Daar werken we elke dag hard aan.”

Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau stelt vrijdagavond dat de peiling van GVA over de gemeenteraadsverkiezingen “zoals elke peiling met een korrel zout te nemen valt”. “Wij doen veel wijkbezoeken en de contacten met de burger vertellen ons iets anders”, geeft hij aan.

Duchateau stelt dat als de peiling bewaarheid zou worden, Antwerpen op weg lijkt naar een coalitie tussen sp.a, Groen, CD&V en PVDA. “Maar ik geloof echt niet dat dat is wat de Antwerpenaar wil”, zegt hij. “We merken dat de mensen vinden dat de stad aangenamer, veiliger en dynamischer is geworden. We gaan dus nog niet in campagnemodus en gaan gewoon zo lang mogelijk goed blijven besturen.”

Sp.a reageert tevreden op peiling

Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws reageert tevreden op de peiling van Gazet Van Antwerpen, die een eventuele samenwerking tussen zijn partij en Groen ruim 30 procent toedicht bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

“Dit geeft me eenzelfde gevoel als toen ik besliste om in de politiek te stappen: het beleid van het huidige stadsbestuur werkt niet en er is nood aan een breed progressief project”, stelt hij. “Bovendien gaat dit gewoon over een kartel van sp.a en Groen, maar dat komt er helemaal niet. We willen er ook mensen bij van buiten de politiek, die gesprekken lopen nog en er is heel wat interesse.”

Meeuws stelt dat het wel nog niet helemaal zeker is dat het progressieve project er effectief komt, maar hij hoopt tegen eind oktober zekerheid te hebben.

Lees ook: Groen en N-VA nek aan nek in Antwerpen