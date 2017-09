Cyprus rekent op twee spelers uit Jupiler Pro League voor duel tegen Rode Duivels

De Cypriotische bondscoach Ran Ben Shimon heeft vrijdag zijn 24-koppige selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (7 oktober in Nicosia) en België (10 oktober in Brussel) op de laatste twee speeldagen in groep H. Met Konstantinos Laifis (Standard) en Grigoris Kastanos (Zulte Waregem) zitten er twee bekende gezichten in de selectie.

De Rode Duivels zijn sinds begin deze maand zeker van een plaats op de eindronde van komend jaar in Rusland, maar moeten nog vol aan de bak om op 1 december reekshoofd te zijn bij de WK-loting in het Kremlin in Moskou. Bij zes op zes zijn de Belgen net als vier jaar geleden voor het WK in Brazilië reekshoofd. Bij vier op zes moet er gerekend worden, maar blijft de kans wel groot.

Na Bosnië zullen de Belgen dus ook voluit gaan tegen Cyprus, dat met een huidige vierde plaats in de groep nog een waterkans maakt op een stek in de barrages. Op de zevende speeldag zorgden de Cyprioten voor de verrassing met een 3-2 thuiszege tegen de Bosniërs, maar tegen de Rode Duivels kunnen de eilandbewoners geen al te goede papieren voorleggen. In tien officiële interlands werd er slechts één keer gelijkgespeeld en dat was in 1995 in een EK-kwalificatiewedstrijd (1-1), de overige negen wedstrijden werden telkens verloren. Begin september vorig jaar openden de Rode Duivels hun WK-kwalificatiecampagne met 0-3 zege in Nicosia. Romelu Lukaku (2x) en Yannick Carrasco zorgden toen voor de doelpunten.

Selectie:

Doelmannen:

Antonis Giorgallides (AEK Larnaca), Neofytos Michael (Aris Limassol), Konstantinos Panagi (Omonia Nicosia)

Verdedigers:

Marios Antoniades (AEK Larnaca), Giorgos Merkis (APOEL Nicosia), Nektarios Alexandrou (APOEL Nicosia), Giorgos Vasiliou (Apollon Limassol), Konstantinos Mintikkis (Nea Salamis), Renato Margaça (Omonia Nicosia), Fanos Katelaris (Omonia Nicosia), Jason Demetriou (Southend United/Eng), Konstantinos Laifis (Standard/BEL)

Middenvelders:

Vincent Laban (AEK Larnaca), Andraas Avraam (AEL Limassol), Marios Nicolaou (AEL Limassol), Giorgos Oikonomidis (Anorthosis Famagusta), Andreas Makris (APOEL Nicosia), Vasilios Papafotis (Doxa Katokopias), Kostakis Artymatas (AOK Corfu/Gri), Charalampos Kyriakou (Estoril/Por), Grigoris Kastanos (Zulte Waregem/Bel)

Aanvallers:

Nestoras Mytidis (AEK Larnaca), Pieros Sotiriou (FC Kopenhagen/Den), Konstantinos Charalambides (AEK Larnaca)

