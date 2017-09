Jonge Red Flames spelen gelijk tegen Servië in laatste wedstrijd

De Belgische voetbalmeisjes onder 17 jaar, die al geplaatst waren voor de ‘Elite Tour’ in aanloop naar het EK in Litouwen, hebben vrijdag in hun laatste wedstrijd 2-2 gelijk gespeeld in en tegen Servië.

De speelsters van coach Tamara Cassimon kwamen eerst op achterstand. Petrovic (36.) maakte er op strafschop 1-0 van, Krstic (43.) verdubbelde even de later de score. Na de rust zette Marith De Bondt de situatie eigenhandig recht met twee treffers (50., 69.).

Servië en België tellen zeven punten, maar de Serviërs zijn groepswinnaar op basis van een beter doelsaldo. Wit-Rusland is met drie punten derde, Macedonië eindigt zonder punten. De eerste twee in elke groep gaan samen met de twee beste derdes naar de Elite Tour, de laatste kwalificatiefase, die in de lente gespeeld wordt.