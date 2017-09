Ook Chiellini sluit zich aan bij liefdadigheidsproject en schenkt één procent van loon weg

Brussel - Juventus-verdediger Giorgio Chiellini heeft zich aangesloten aan bij het project ‘Common Goal’ van Juan Mata. De middenvelder van Manchester United nodigde alle voetballers uit om één procent van hun loon aan een met voetbal verbonden goed doel te schenken.

“Alleen kunnen we het verschil niet maken, maar samen kunnen we grote dingen realiseren”, zegt Chiellini in een videoboodschap. “Ik hoop dat tal van collega’s en jonge mensen mij kunnen helpen bij dit initiatief. Allen samen voor een nieuw concept van sociale verantwoordelijkheid.”

Ook Mats Hummels van Bayern München en wereldkampioenen bij de vrouwen Megan Rapinoe en Alex Morgan sloten zich eerder al bij het project aan.