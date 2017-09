Onze voetbalredacteur keek vol verbazing naar de kwestie Nainggolan: "Kan Martinez nu eindelijk zeggen waar het op staat?"

Axel Witsel is geschorst, Mousa Dembélé geblesseerd en Marouane Fellaini hoogst onzeker. En nog is er geen plaats voor Radja Nainggolan (29) in de selectie voor Bosnië (7 oktober) en Cyprus (10 oktober) bij de Rode Duivels. Dat de Roma-middenvelder niet meegaat naar Rusland is nu voor de laatste twijfelaars duidelijk. Alleen: waarom zégt Martinez het niet met zoveel woorden? Het zou hem tot en met het WK een hoop last besparen.