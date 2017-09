Deze man at een jaar lang enkel aardappelen, dit is het resultaat

Andrew Taylor, een Australische man en vader, at een jaar lang enkel aardappelen. Op zijn Facebookpagina Spud Fit deelde hij het verloop van zijn opmerkelijke dieet. Na afloop zou hij naar eigen zeggen 55 kg op één jaar tijd afgevallen zijn. Volgens voedingsspecialist Rhiannon Lambert is het echter geen goed idee om je dieet te beperken tot aardappelen.

Andrew was naar eigen zeggen “obees, depressief en verslaafd aan eten” voor hij aan zijn aardappeldieet begon. De man, een voormalig Australisch kajakkampioen, had eind 2015 een zoveelste poging ondernomen om af te vallen. Hij woog toen 151,7 kg en besloot dat hij daar dringend iets aan moest doen. Andrew nam zich voor om het volledige jaar 2016 enkel aardappelen te eten.

“Nu ben ik 55 kg lichter en voel ik me veel gelukkiger,” schrijft de man op zijn site Spud Fit. “Ik wou een vader zijn naar wie mijn zoon kon opkijken. En daar ben ik nu in geslaagd."

(lees verder onder de foto)

Volgens Andrew is hij niet enkel afgevallen, maar heeft hij nu ook minder cholesterol en een lagere bloeddruk. Volgens voedingsspecialist Rhiannon Lambert heeft dat echter niet rechtstreeks iets te maken met het aardappeldieet. “Hij had waarschijnlijk al hoge cholesterol en hoge bloeddruk. Als je dan gewicht verliest, zal dit natuurlijk zakken. Maar dat is geen direct gevolg van die aardappelen.”

“Extreem schadelijk”

Lambert is sowieso geen voorstander van het dieet. “Er zitten veel vezels in aardappelen, maar als je geen andere voedingsmiddelen binnen krijgt, kan dit extreem schadelijk zijn,” aldus Lambert. “Het is wel mogelijk om te overleven op enkel aardappelen, zoals deze man ook bewijst. Maar ondertussen breng je je lichaam wel schade toe doordat je broodnodige vitamines mist.”