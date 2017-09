Chaos op Eurostar door defect in de seinstoring: honderden reizigers gestrand

Een seinstoring in de Kanaaltunnel heeft de dienstregeling van Eurostar vrijdag fors in de war gestuurd. Tien treinen werden afgeschaft en er waren grote vertragingen tussen Londen, Parijs, Rijsel en Brussel. Rond 23 uur meldde Eurostar dat de normale dienstverlening weer werd hernomen. De honderden gestrande reizigers kunnen hun tickets gratis omboeken en krijgen als dat nodig is een gratis overnachting. Verschillende reizigers laten hun ongenoegen blijken.

De hst-verbinding van Eurostar lag vrijdag voor ongeveer drie uur volledig stil. In de terminal in het Engelse Folkestone deed zich een seinstoring voor. De passagiers die op dat moment in de Eurotunnel waren, zaten urenlang vast terwijl het probleem werd opgelost.

Door de storing werden tien verbindingen afgeschaft en liepen de treinen die uiteindelijk wel konden rijden, veel vertraging op. Er raakten zowel in Londen als Parijs en Brussel dan ook heel wat mensen gestrand. Zij kunnen hun tickets kostenloos omboeken naar een latere datum. Volgens Eurostar is er zaterdag nog voldoende capaciteit voor alle gestrande reizigers. Daarnaast biedt Eurostar ook gratis overnachtigen aan.

Vrijdagavond meldde Eurostar op Twitter dat de normale dienstverlening weer hernomen kon worden.

Ontevreden reizigers

Verschillende reizigers zijn niet te spreken over hoe Eurostar dit incident aanpakt. “Bij Eurostar is de volledige klantendienst al naar huis”, klinkt het. “Wij zijn ook bij de gelukkigen”, aldus een andere reiziger.



“Wij hadden onze trein geboekt om 7.30 uur”, vertelt Jelle Sevenant (22) aan onze redactie, hij was in Londen op studietrip met medestudenten van de Hogeschool West-Vlaanderen. “We zijn dan om info gaan vragen, maar overal kregen we iets anders te horen. Ook via twitter of via de klantendienst konden we niemand bereiken. Vermoedelijk stoppen ze daar met werken om 8 uur. We kunnen gelukkig allemaal terug naar onze hostel, er waren nog net genoeg bedden over. Ook hebben we onze tickets kunnen omboeken.”

Drie uur heeft Rudi De Kerpel, een Vlaams ondernemer, moeten wachten in Calais. Hij had ticketjes voor het Royal Opera House in Londen. "Uiteindelijk zijn we nog met de Eurostar kunnen vertrekken, met flink wat vertraging. Maar de start van de voorstelling hebben we gemist. Toch maakt Eurostar zich sterk dat ze ons ook die schade zullen vergoeden. En dat de dure entreetjes zullen worden terugbetaald."

