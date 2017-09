Emma was net gedumpt maar had al twee tickets voor een skydive gekocht. Op Tinder zocht en vond ze nieuw gezelschap, en hoe!

Emma zou haar vriend een skydive cadeau doen voor zijn verjaardag, maar vijf dagen voordien dumpte die haar. Ze besloot de tickets niet zomaar te laten verlopen en een nieuwe skydive-partner te zoeken op Tinder. Dat was makkelijker, en grappiger, dan ze ooit had durven denken.

De Amerikaanse Emma Vowell dacht haar vriend te verrassen met een skydive voor twee boven Chicago. Vijf dagen voor zijn verjaardag besloot de jongen echter hun relatie te verbreken, waardoor Emma met haar niet al te goedkope geschenk achterbleef.

Toen de 19-jarige studente er niet in slaagde de tickets weer in te wisselen of online te verkopen, wendde ze zich naar Tinder. Op haar profiel schreef ze het volgende:

“Interessant verhaal, mijn ex heeft het uitgemaakt in de week van zijn verjaardag dus nu heb ik lekker ongemakkelijk twee kaartjes om te gaan skydiven over die in november vervallen. Ik ben gewoon op zoek naar een knappe jongen die mee wil gaan. Zero procent van mij wil met je daten.”

The most dedicated a guy has ever been to shooting his shot... should I take him pic.twitter.com/iyfgN9uPTQ — Em (@emma_vowell) September 28, 2017

“Ik gooide het in mijn Tinder bio en kreeg massa’s antwoorden”, vertelde Emma aan Metro. “Je wordt plots heel populair als iemand ‘gratis skydiven’ leest.”

Ze kreeg tientallen antwoorden, maar er was er eentje die opviel. De 22-jarige Austin studeerde aan dezelfde universiteit als Emma en grapte dat hij haar een CV zou moeten sturen. Emma antwoordde met haar e-mailadres van school en de woorden: “doe er meteen ook een motivatiebrief bij als je dan toch bezig bent.” Toen ze ook daadwerkelijk het CV van Austin toegestuurd kreeg, tweette ze dat meteen.