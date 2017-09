Doodrijder Merel terug in cel en vraagt meteen vrijlating aan

Hoewel hij zich gisteren alsnog is gaan aangeven, is Mohammed Aytekin, de 23-jarige doodrijder van Merel De Prins, niet van plan om nog lang in de cel te gaan zitten. Hij zat amper opnieuw vast in Sint-Gillis of hij diende een nieuw verzoekschrift in om over vier maanden voor de strafuitvoeringsrechtbank te verschijnen.

Zoals hij zelf had aangekondigd, heeft Mohammed Aytekin (23), de man die Merel De Prins (12) in oktober 2015 in Vilvoorde heeft doodgereden, zich gisteren bij de politie gemeld. Hij werd weer naar de gevangenis overgebracht.

De strafuitvoeringsrechtbank besliste woensdag om niet in te gaan op zijn vraag om door een specialist onderzocht te worden voor zijn oogziekte. Hij zou gewoon in de ziekenboeg van de gevangenis kunnen worden behandeld, waardoor zijn reden voor voorwaardelijke vrijlating wegviel. Maar Aytekin is vast van plan om zo snel mogelijk weer vrij te komen.

Hij was amper weer in de strafinstelling van Sint-Gillis, of hij diende een nieuw verzoekschrift in om over vier maanden voor de strafuitvoeringsrechtbank te verschijnen. “Hij zal dan een derde van zijn veroordeling tot vijf jaar hebben uitgezeten. Mocht hij vrijgelaten worden, dan zal dat om wettelijke redenen zijn, niet om medische. Daar kan weinig op worden aangemerkt”, meent zijn advocaat meester Yannick De Vlaemynck.

Naast dat nieuwe verzoekschrift tekende de verdediging van Aytekin gisteren ook cassatieberoep aan tegen de beslissing van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank. Het plan is om vormfouten in het vonnis aan te vechten.

