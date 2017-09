Krijgt AA Gent een buitenlandse topcoach? Frank De Boer ziet de Buffalo’s wel zitten

Met frisse tegenzin zoekt AA Gent naar een opvolger voor Hein Vanhaezebrouck. Misschien komt de oplossing wel uit het buitenland. Frank de Boer, vier keer op rij kampioen met Ajax, presenteert zich als een interessante, haalbare optie.

Zelf solliciteren bij Gent heeft hij nog niet gedaan. Frank de Boer (47) verblijft nog in Londen waar hij op 11 september na vier speeldagen werd ontslagen als coach van Crystal Palace. De gewezen verdediger kreeg er de bedenkelijke eer als snelste hoofdtrainer in de geschiedenis van de Premier League zijn C4 te krijgen. Vorig jaar was er al een teleurstelling bij Inter Milan. Daar nam hij vlak voor het seizoen over van Roberto Mancini en werd hij ontslagen op 1 november.

Door twee slechte ervaring kort op rij moet De Boer voorzichtig zijn in zijn keuzes. Een club in een topcompetitie – zijn grote droom – lijkt voorlopig uitgesloten. In zijn omgeving valt te horen dat een nieuwe start bij een topteam in België een goeie tussenstap kan zijn om zijn trainerscarrière weer op de rails te krijgen. Zeker omdat De Boer er de man niet naar is een sabbatjaar in te lassen. Hij werd vier keer op rij kampioen met Ajax en twijfelt niet aan zijn kwaliteiten als trainer.

“AA Gent is een prima club”, valt te horen in zijn omgeving. “Misschien denken sommigen dat hij er zijn neus voor ophaalt, maar het is zeker een optie waar hij met respect naar zal kijken.”

Thijs ook een optie

AA Gent was de voorbije dagen bezig met het voorbereiden van de topper op Club waar de vier assistenten van Vanhaezebrouck op de bank zullen zitten. Pas na dit weekend, als de interland­periode begint, wordt ernstig werk gemaakt van de opvolging. Eerst wordt een long list, later een short list opgesteld. Als een van de kanshebbers wordt ook assistent Bernd Thijs genoemd. Maar voor het zo ver is, zal voorzitter Ivan De Witte, groot geworden in de wereld van de human resources, er alles aan doen om interessante pistes in het buitenland te verkennen.