Iedereen was bezig met het Ontslag van Vlaanderen, maar zo bereidde Club in alle rust de Slag van Vlaanderen voor

Terwijl in Gent en Anderlecht het huis in brand stond, deed Club Brugge aan... Ja, wat deed Club Brugge deze week eigenlijk? De afwezigheid van Europees voetbal en de onrust rond de nieuwe coach en zijn systeem die gaan liggen is, zorgden ervoor dat blauw-zwart ver van alle problemen kon toeleven naar de Slag om Vlaanderen. En dat deed het deze week als volgt.

Of beter: herhalende tactische trainingen. Voor Ivan Leko is Club Brugge nog steeds een ploeg die aan het begin van een verhaal staat en dat uit zich ook in de oefensessies. “We doen nog steeds veel drill”, zegt Leko. “Op fysiek vlak, maar vooral op tactisch vlak. Veel bewegen zonder bal, automatismen bijbrengen: daar hebben we ook deze week hard aan gewerkt. Zeker de jonge en nieuwe spelers konden van de extra trainingen profiteren om snel beter te worden. Met hen heb ik ook veel gepraat. In groep of individueel.”

Foto: Photo News

Tijd voor toekomstdenken

Al wordt er ook op hogere echelons gepraat. Sinds de Europese uitschakeling heeft Club van de vrijgekomen Europese dagen gebruikgemaakt om een aantal brainstormsessies in te plannen met betrekking tot de toekomst van de club. Denk daarbij niet aan de aanpak van de trainer of de toptargets voor de volgende transferperiode, maar wel aan initiatieven op de lange termijn zoals het al dan niet ­uitbreiden of verplaatsen van het scoutingsnetwerk. Club staat sterk in Europa en heeft goede contacten in onder meer Zuid-Amerika, maar dis­cussieerde over bijvoorbeeld het intensifiëren van contacten in andere regio’s zoals (Zuid-)Oost-Azië.

Foto: Photo News

Tijd voor een nieuwe ploegfoto

Net als AA Gent – dat wel nog Hein Vanhaezebrouck mee op de foto zette – maakte ook Club Brugge deze week tijd voor een nieuwe ploegfoto. Het is bij blauw-zwart al een tijd een jaarlijkse gewoonte om na het sluiten van de transfermarkt een nieuwe ploegfoto te nemen, maar dat ze dit deze keer op een woensdag in een Europese week deden, was wel nieuw. Niet dat dit het vele lachen tijdens de fotoshoot kon drukken.

Tijd voor sponsors en fans

Zeker omdat Club eigenlijk een volledige week heel wat tijd heeft kunnen vrijmaken voor extrasportieve activiteiten. Doorheen het jaar zijn er wel de supportersavonden waar spelers opduiken en zijn er aardig wat activiteiten voor sponsors en de foundation, afgelopen week leek het allemaal nog dat tikkeltje drukker te zijn. Een ontbijt met de partners van de club, Jelle Vossen die opnames had voor een nieuw kinderprogramma, een mini-teambuilding tussen wat spelers in een Escape Room en zelfs een heuse infosessie van sfeerorganisatie Blue Army waar de voltallige kern nadien lid van werd. Allemaal op ’t gemakje.