Lesley-Ann Poppe verhuist halftijds naar New York

“Kevin (Lebreton, haar man, nvdr.) en ik gaan voluit voor onze professionele carrière: volgend najaar moet een vestiging van onze Schoonheidsschool openen in New York. In Manhattan, in de prestigieuze Upper East Side. We merken dat daar een grote markt is voor beauty en styling.”

Sinds ze dit voorjaar ­bekendmaakte dat ze een ­miskraam had, krijgt Lesley-Ann Poppe (38) voortdurend de vraag: is er al een derde kindje op komst? Neen, dus, en dat komt er ook niet. “We hebben onze kinderwens opgeborgen”, vertelt ze. Lesley-Ann en haar man focussen zich nu op hun nieuwe professionele wending: een Schoonheidsschool openen in New York. Die beslissing heeft ook een impact op hun levens.

“We gaan om de week een week in New York wonen. In het New York Palace Hotel, dat ook in de tv-serie Gossip Girl te zien was. Dat wordt pittig, ja. Maar zo valt het te combineren met het co-ouderschap dat ik heb over m’n zoon Benjamin (10) met mijn ex-man. En Gabriël (bijna 1), het zoontje van Kevin en mij, reist gewoon mee. Was dat co-ouderschap er niet, dan waren we zeker – althans voor een tijd – permanent in New York gaan leven.”