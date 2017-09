Dollen met ex-Club Brugge-spelers Izquierdo en Ryan bij Brighton:“Ik ken al zijn geheimen. Hij is een vrouwenzot”

“Heeft Anderlecht zijn coach ontslagen? Wablieft, Sven Kums die in de verdediging stond tegen Bayern München?” Ze spelen dan wel over het Kanaal bij Brighton and Hove Albion, België blijft hen boeien. Maar terwijl Mathew Ryan, overgekocht van Valencia, de jongste weken cruciale reddingen verrichtte, blijft het wachten op José Izquierdo, nochtans de duurste transfer uit de clubgeschiedenis. Uw krant zocht hen op voor een gesprek. Of toch een poging daartoe, want met Joske in de buurt...