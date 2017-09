Coaches op scherp gezet na teleurstellend WK: “Of we waren niet in vorm, of we selecteerden de verkeerde renners”

Bij een evaluatie van het voorbije WK in Bergen – nul medailles voor de Belgen – heeft KBWB-directeur Jos Smets gisteren tekst en uitleg gevraagd aan zijn bondscoaches. Vooral de tegenvallende prestaties van de beloften waren onderwerp van gesprek. “Het moet anders en beter”, zegt Smets. Beloftencoach Jean-Pierre Dubois mag zich aangesproken voelen.

“Neen, het was geen crisisvergadering”, benadrukt directeur Jos Smets. “Dit overleg stond al gepland bij aanvang van het seizoen. Op dit moment van het jaar evalueren we sowieso alle kampioenschappen.” Neemt niet weg dat er gisteren scherp is gediscussieerd. Met Smets aan de ene kant en de sportieve staf aan de andere: Kevin De Weert (elite), Jean-Pierre Dubois (beloften), Carlo Bomans (junioren), Ludwig Willems (vrouwen) en technisch directeur topsport ­Cycling Vlaanderen Koen Beeckman. Ook trainers Erwin Koninckx en Erwin Borgonjon waren erbij. Over de prestaties bij de mannen elite bestond weinig ongenoegen. “Ik had vooraf het tactisch plan van De Weert kunnen inkijken”, zegt Smets. “Dat was zeer gedetailleerd en is tot in de details opgevolgd. In die mate dat ik de coach zelfs wil feliciteren. We moesten passen toen Alaphilippe versnelde, maar daarin waren we niet alleen. Bovendien hadden we pech dat onze snelste man, Stuyven, ten val kwam.”

Foute banden?

Ook de vrouwen bleven niet onder de verwachtingen, vooral omdat er op het zware parcours van Bergen nauwelijks verwachtingen waren. Bij de junioren werd nagegaan of er een structurele verklaring was voor de talrijke valpartijen – reden de Belgen bijvoorbeeld met het verkeerde bandenprofiel? Maar ook daar was de conclusie dat er louter pech mee gemoeid was.

Bleven over: de beloften mannen. Met de vijftiende plaats van Bjorg Lambrecht als beste resultaat bleven die een heel eind onder de verwachtingen. Daar evalueerde Smets wel scherp: “Ofwel waren de renners niet in vorm, ofwel selecteerden we de verkeerde renners.” Het spreekt voor zich dat coach Dubois zich in beide scenario’s aangesproken mag voelen. Smets maakte het punt dat bondscoaches nauwer moeten toezien op de voorbereiding van hun renners. Ze moeten erover waken dat het wedstrijdprogramma en de training in de laatste zes tot acht voorbereidingsweken opbouwen naar een kampioenschap. Smets merkte in Bergen al op dat het hem stoorde dat Bjorg Lambrecht in september nog de Tour de Moselle en de GP Wallonie reed. En ook dat Stan Dewulf voor het EK tijdrijden voor beloften nog de Tour Alsace reed.

Officieel hebben alle coaches van Smets de boodschap gekregen “dat het anders en beter moet”. Ze krijgen op een later moment de kans om hun persoonlijke analyse naar voor te brengen. Vooral Dubois zal dan moeten overtuigen, al benadrukt Smets ook dat er “op dit moment niemand op de wip zit”.