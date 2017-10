Onze man ging in de leer bij Liboton: “Van der Poel zou hier over alles heen springen. Maar dat is dan ook een pipo”

Vandaag vindt in Vollezele, op de flanken van de Congoberg, de eerste editie plaats van de Memorial Walter Wauters. Dat evenement is een eerbetoon aan onze gewaardeerde collega die ons vorig jaar veel te vroeg verliet. Collega Guy Van Den Langenbergh trok naar het Pajottenland om de knepen van het crossvak te leren, onder strenge leiding van veldrit­icoon Roland Liboton: “Vroeger scheet ik ook in mijn broek voor balkjes.”

Wat voorafging:

Of ik zin had in een initiatie veldrijden, was de vraag die mij vorige zondag werd gesteld. Onder leiding van Roland Liboton dan nog! Wat antwoord je dan? Natuurlijk! Liboton? Da’s een ...