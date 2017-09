CLUBNIEUWS. Thomas Foket maakt rentree op het veld, soap rond Vanhaezebrouck: bedenktijd of theater?

Terwijl het weekend nog goed en wel moet beginnen, kijken wij al vooruit naar volgende week. Want wanneer komt er een eind aan de soap rond Hein Vanhaezebrouck en Anderlecht? Ten laatste na de topper tegen Standard wordt toch duidelijkheid verwacht… Bij AA Gent kwam er prachtig nieuws: Thomas Foket maakt straks zijn rentree op het veld. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Soap Hein gaat voort: theater of bedenktijd?

Terwijl er een principeakkoord is en Nico Frutos bijna letterlijk zei dat hij straks moet plaatsruimen voor Hein Vanhaezebrouck, zaait Anderlecht verwarring.

Donderdag ontkende RSCA nog onze berichtgeving dat er een akkoord was met Vanhaezebrouck, gisteren werd opeens een nieuw persbericht de wereld ingestuurd. “Anderlecht bevestigt de interesse in het aanstellen van Vanhaezebrouck als hoofdcoach. Vanhaezebrouck is op de hoogte, maar vroeg enkele dagen bedenktijd.”

Dat lokte direct reactie uit, want velen gaan ervan uit dat paars-wit probeert te verhullen dat alles met voorbedachten rade is gebeurd en dat er nu gewoon tijd wordt gekocht tot na Standard. Of verrast Hein toch nog omdat hij afgeschrikt is door de heisa of wacht op een buitenlands (Ajax?) aanbod? Neen toch? We kunnen ons echt niet voorstellen dat Vanhaezebrouck deze deal nog afzegt.

Zijn makelaar Mogi Bayat was gisteren alvast weer op Anderlecht en Frutos lijkt tegen Standard de komst van Hein al voor te bereiden. Hij gaat weer met drie achteraan spelen. Omdat Spajic (enkel) out is, zal Dendoncker weer in de defensie staan naast Deschacht en Kara. Teodorczyk (trap) en Obradovic (scheenbeen) konden gisteren een groot deel van de training afwerken, maar het is afwachten of ze een reactie voelen. Kums keert terug in de ploeg na zijn schorsing tegen Celtic. (jug)

AA GENT. Foket hervat maandag met beloften

AA Gent-verdediger Thomas Foket viert maandag zijn wederoptreden na de hartoperatie die hem zo’n drie maanden aan de kant hield. “Thomas treedt in Charleroi aan met de beloften. Op eigen vraag. Vorige maandag, thuis tegen Genk, was nog iets te vroeg”, zegt interim-coach Peter Balette. “We hebben ervoor gekozen om hem eerst een volle trainingsweek te laten afwerken. We bekijken maandag hoelang hij kan spelen, maar zijn fysieke tests zijn zo goed dat we weinig problemen verwachten.”

“Er bestaat ook geen twijfel over de competentie van de artsen. Als zij groen licht geven, voelen wij ons gerust”, zegt Balette. “Ik zal maandag dan ook met plezier naar Charleroi rijden om hem zelf aan het werk te zien.” (ssg)

Interim-trainer Balette verloor nog niet met Gent

Peter Balette was in 2014 ook al eens interim-trainer bij Gent. Van de vier duels won Gent er toen drie, één keer speelde het gelijk. Balette haalde dus 10 op 12, Club is gewaarschuwd.

ANTWERP. Van Damme en Yatabaré dan toch speelklaar?

Het zou kunnen dat Jelle Van Damme en Sambou Yatabaré alsnog fit raken voor Waasland-Beveren. De Antwerpkern werkte gisteren nog een training af en Van Damme deed alvast de pass- en trapvormen. Hij zit net als Yatabaré – die deze week amper trainde door ziekte en een blessure – in de ruime wedstrijdkern. Zowel Van Damme als Yatabaré trok mee op afzondering. Of ze vanavond ook daadwerkelijk aan de aftrap verschijnen, wordt koffiedik kijken. Als Yatabaré niet fit raakt, is er een nieuwe experimentele oplossing nodig op de rechtsachter. Mamoutou N’Diaye zou een optie kunnen zijn op die positie. (stdr, gegy)

CLUB BRUGGE. Iedereen fit bij Club

Weelde bij Club Brugge. Leko kan op iedereen een beroep doen. Vormer, die een dagje rust kreeg na wat last aan de voet, traint probleemloos mee. Ook Poulain is opnieuw inzetbaar. Leko maakte gisteren gewag van een drietal spelers die het deze week wat rustiger aan mochten doen omdat ze met wat kwaaltjes kampten. Over wie het ging, wou de Kroaat niet kwijt. “Zij deden een dagje meer blessurepreventie dan de rest. Ze speelden de laatste tijd veel en we daar moeten we ook rekening mee houden”, aldus Leko, die dus geen al te grote problemen verwacht. “We hebben alles in het werk gesteld zodat ze zondag volledig fit zullen zijn.” (jve)

KV KORTRIJK. Van Eenoo niet in selectie

Lukas Van Eenoo zit niet in de Kortrijkse selectie. Hij kon zich nog niet helemaal in de gunst van coach Anastasiou werken, ook al speelde hij een sterke bekermatch tegen Durbuy.

Stojanovic maakt wel deel uit van de selectie. De Serviër keert terug na een rugblessure en krijgt vanavond misschien speelminuten. (gco)

KV MECHELEN. Vitas out, kans voor Smolders

KV Mechelen mist in Moeskroen de geschorste Cocalic, maar ook Vitas, die nog te veel last heeft wanneer hij lange ballen trapt. Centraal achterin speelt dus De Witte en naast hem allicht de 19-jarige Hannes Smolders. El Messaoudi en Kawaya zitten weer in de kern, daardoor valt Claes af. Goed nieuws voor Kolovos: donderdag maakt hij zijn comeback. In de oefenpot tegen Dudelange wil Ferrera hem twintig minuten geven.(dvd)

KV OOSTENDE. Jonckheere out met enkelblessure

KV Oostende kan vanavond op het veld van KV Kortrijk niet rekenen op Michiel Jonckheere. De middenvelder viel uit met een enkelblessure. Jonckheere sukkelt al eventjes met de hiel, maar de pijn stak gisteren tijdens de training opnieuw op. Hasan Ozkan vervangt hem in de 19-koppige selectie. Vandaag valt er nog iemand af. (jve)

LOKEREN. De Ridder twijfelachtig

Steve De Ridder is hoogst twijfelachtig voor de match op Zulte Waregem. Hij verzwikte vorige week zijn enkel in de wedstrijd tegen Standard. Mehdi Terki raakt mogelijk wel fit voor zondag. Door de schorsing van Stefano Marzo start Tracy Mpati wellicht voor het eerst onder Peter Maes. (whb)

WAASLAND-BEVEREN. Roef onzeker

Doelman Davy Roef is twijfelachtig voor de wedstrijd van vanavond tegen Antwerp. De Anderlecht-huurling blesseerde zich tegen Lommel SK en miste vorige week de wedstrijd tegen Anderlecht. Indien hij fit raakt, start hij wel. (whb)

ZULTE WAREGEM. De Sart pas fit na interlandbreak

Geen Julien De Sart morgen op Zulte Waregem. De middenvelder is nog niet hersteld van zijn hersenschudding. De Sart probeerde de looptrainingen te hervatten, maar voelde zich nog duizelig. (jcs)