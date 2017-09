“Zo zie ik moderne voetballers: als lijfeigenen, vastgesjord op een bed met de ijzeren onderbroek om hun kont”

Als je veel in de voetbalwereld verblijft, word je vanzelf een beetje gek. Er gelden andere regels. Het is als met een langdurig verblijf in Texas. In het begin kijk je je ogen uit, al die mannen met een halve liter homemade BBQ-saus in hun baard, het gezwaai met wapens in een wezenloos café en het gedoe met de Amerikaanse vlag. Maar woon je er een halfjaar, dan sta je opeens zelf aan de binnenkant van een stuk koeien­huid te voelen met een raar hoedje op je hoofd.