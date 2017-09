Deze presidentenfoto is uniek en wordt massaal gedeeld

The Presidents Cup is een prestigieus golftornooi in New Jersey en heeft zijn start niet gemist. Op de openingsceremonie waren zowel Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton aanwezig. Een historisch moment en de foto met de drie ex-presidenten ging meteen viraal.

Ex-presidenten Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton staan samen op de foto en dat gebeurt niet elke dag. 'Hartverwarmend', vinden de fans, en de foto die genomen werd op de openingsceremonie van de prestigieuze Presidents Cup wordt dan ook massaal gedeeld op sociale media.

Een mooie foto én een historisch moment voor 'The President Cup', want ondanks zijn naam en titel, is het de eerste keer dat er drie ex-presidenten op hetzelfde moment aanwezig zijn.

De ex-presidenten en golffanaten genoten duidelijk van alle aandacht en gingen graag op de foto. Ze ontmoetten Tiger Woods en ook veel fans.

En voor wie het zich zou afvragen: Donald Trump wordt zondag verwacht op The Cup.

Presidents Obama, Bush and Clinton attend the Presidents Cup at Liberty National Golf Club. pic.twitter.com/KzS3Td5mFu — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 28 september 2017

Three dads.

Three obsessed golfers.

Three POTUS' today at the @PresidentsCup pic.twitter.com/N2m2ghlOhK — Yashar Ali ?? (@yashar) 28 september 2017