Belgische scherpschutters zijn beste van Europa

Een team scherpschutters van het Belgische leger heeft deze week de overwinning behaald na een vijfdaagse snipercompetitie die in Duitsland werd georganiseerd door het Amerikaanse leger. Dat is in legerkringen vernomen.

De Belgische snipers van het Bataljon Bevrijding-5 Linie uit het Limburgse Leopoldsburg wonnen de gouden medaille op de tweede editie van de “European Best Sniper Squad Competition”. Die vond van 24 tot 29 september plaats in de basis Grafenwöhr, in de Duitse deelstaat Beieren.

De deelnemers moesten onder meer hun schietvaardigheden bewijzen vanuit een helikopter, vanop een boot en tijdens de nacht. Er waren ook fysieke proeven, zoals een hindernissenparcours en een voettocht van 20 kilometer.

Er namen zestien Europese en twee Amerikaanse teams deel. België ging Zweden en Tsjechië vooraf in de eindstand.

Grafenwöhr is de thuisbasis van het 7th Army Training Command van het Amerikaanse leger.