Dit koppel doet waar iedereen van droomt, maar wat niemand durft

Amy en David doen waar veel mensen van dromen, maar wat weinigen echt waarmaken. Het Britse en dolverliefde paar zegde hun job vaarwel en kocht een bus om te gaan reizen. Een bus die ze eerst helemaal ombouwden tot gezellig strandhuisje.

In 2014 leerden Amy Butler (27), en David Laws (33) elkaar kennen in Dubai. Hij werkte als leraar Design Techology en zij had een job in HR. En hoewel ze elkaar vandaag nog maar drie jaar kennen, hebben ze samen al een aardig stukje van de wereld gezien. “We leefden en werkten de laatste jaren in Dubai, Antigua en Sri Lanka”, staat op hun blog te lezen. “En we hebben ook een tijdje in Wistler, Vancouver, Hong Kong en New York gezeten.”

De twee vonden dat het tijd was om zich ergens te settelen en een eigen zaak op te starten, maar niet voordat ze eerst nog één groot avontuur zouden maken. “We zijn van plan om ergens in Europa een B&B te openen, eco-style, dus idealiter een groot stuk land waarop we onze eigen groenten kunnen kweken. En ook wat bos op het terrein, zodat David boomhutten en joerten kan bouwen, en bussen kan ombouwen.”

Je leest het juist: bussen ombouwen. Vlak voor hun trip verhuisden Amy en David even naar het Engelse Whitby om hun grote Europatrip voor te bereiden. Ze spendeerden in totaal zo’n 16.000 pond (18.000 euro) aan de aankoop en het verbouwen van een Fiat Ducato minibus, waarmee ze nu door Europa trekken. Die omgebouwde bus ziet er zonder overdrijven fantastisch uit. Met hun “zomerhuis op wielen” en zo’n 5.000 pond (5.700 euro) op zak zijn ze al langs Frankrijk, Spanje en Portugal gereden. Ze plannen nog stops in onder andere Italië, Slovenië, Kroatië en misschien zelfs Roemenië - afhankelijk van hoeveel geld er nog overschiet.

