"Yoghurt voor kinderen in vele gevallen niet gezond", zegt Nederlandse voedselwaakhond

Yoghurt en andere speciaal voor kinderen bestemde zuivelproducten zijn eigenlijk niet gezond, schrijft de Nederlandse voedselwaakhond foodwatch. Negentig procent van de aantrekkelijk op kindermaat verpakte zuivelproducten bevat te veel suiker.

Hoewel de verpakkingen meestal bijzonder kindvriendelijk zijn, is de inhoud dat niet. 90% van de speciaal voor kinderen bestemde zuiveldessertjes is niet gezond. Deze conclusie trekt foodwatch op basis van onderzoek naar het suiker-, vet-, en zoutgehalte van de kinderdessertjes in de vijf grootste supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus.

Zeven suikerklontjes

Er werden 51 producten onderzocht en slechts 5 geklasseerd als 'gezond', getoetst aan de gezondheidscriteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De dessertjes bevatten vooral veel te veel suiker, maar zijn ook vaak te vet. Het gemiddelde suikergehalte was 14 gram per 100 gram, met uitschieters naar 23 gram per 100 gram, of gelijk aan 7 suikerklontjes! Verder bevat meer dan driekwart van de zuiveldesserts meer dan de maximaal nog gezond geachte 2,5 gram vet per 100 gram.

De vijf zuivelproducten die wél aan alle gezondheidscriteria voldeden en als gezond beschouwd kunnen worden, zijn van het Albert Heijn huismerk en behoren tot de RockFrogs die eerder werden geïntroduceerd naar aanleiding van de discussie over kindermarketing van ongezonde producten in Nederland.

Foodwatch vindt het niet kunnen dat fabrikanten niet extra letten op de gezondheid bij kinderproducten. "Kennelijk wint in de voedingsindustrie het winstbejag het van het verantwoordelijkheidsgevoel, en dat is bijzonder spijtig.”