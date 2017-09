Binnenkort geen Clasico meer? Catalaans referendum zorgt voor kopzorgen bij Barcelona

Zondag 1 oktober kan een grote dag worden voor Catalonië. De regio in het noorden van Spanje wil morgen immers een onafhankelijkheidsreferendum organiseren. Bij FC Barcelona, dé topclub van Catalonië en symbool van de onafhankelijkheidsstrijd, zit men echter met de handen in het haar. Als Catalonië onafhankelijk wordt, is het namelijk niet ondenkbaar dat Barcelona uitgesloten wordt van deelname aan La Liga. En dat er dus geen Clasico meer kan zijn tegen grote rivaal Real Madrid.

Over het referendum is al heel wat gezegd en geschreven, want in hoofdstad Madrid doet de Spaanse regering er alles aan om het referendum tegen te houden. Ook in de voetbalwereld laat het onderwerp weinigen onberoerd. Barcelona-verdediger Gerard Piqué riep donderdag op om vreedzaam te stemmen. Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, zei eerder al dat Barcelona geen toelating zou krijgen om aan La Liga deel te nemen indien Catalonië onafhankelijk zou worden. De club van onder meer Lionel Messi zou zo geen competitievoetbal meer kunnen spelen.

Foto: Photo News

Ook Girona en Espanyol, de twee andere Catalaanse clubs die aantreden in de hoogste Spaanse voetbalklasse, zouden hetzelfde lot ondergaan. Voor Spanje is het een moeilijke situatie: volgens de internationale voetbalfederatie FIFA mogen overheden zich immers niet inmengen in het voetbal, waardoor in het geval van een uitsluiting een onderzoek geopend kan worden naar de Spaanse voetbalfederatie. Op die manier zou zelfs het Spaanse nationale voetbalelftal geschorst kunnen worden.

“Clasico is een aantrekkelijk product”

Barcelona speelt morgen, op de dag van het referendum, thuis tegen Las Palmas. Grote concurrent Real Madrid neemt het ironisch genoeg op tegen Espanyol, één van de andere Catalaanse clubs in de hoogste klasse. Real-coach Zinédine Zidane had alvast een duidelijke mening over het hele gebeuren. “Ik zie Barcelona altijd in La Liga spelen, meer niet. Ik hoop niet dat ze geweigerd worden”, zei de Fransman eerder deze maand op een persconferentie. Ook voormalig Barcelonavoorzitter Joan Laporta, een voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid, deelt die mening. “De Clasico is een zeer aantrekkelijk product en proberen om daar van af te geraken zou een grote fout zijn van de Spaanse overheid, competitie en voetbalfederatie.”