Prins Harry blijft harten van kinderen (en mama's) veroveren

Nadat Prins Harry eerder zijn popcorn met een klein meisje deelde, is opnieuw een foto opgedoken vanop de Invictus Games in Toronto waaruit blijkt dat de prins een heel grote kindervriend is.

Dat Prins Harry goed overweg kan met kinderen, was al gebleken uit de video waarop te zien is hoe een tweejarig meisje zijn popcorn probeert te stelen.

Nu is er opnieuw een foto opgedoken vanop de Invictus Games in Toronto die toont dat de prins een kindervriend is. Op de foto, gedeeld op Instagram door Kensington Palace, zien we hoe de prins heel speels de voet van een zeven maanden oude baby vastneemt. De baby is het kindje van een Amerikaanse fan die viert dat Mike Nicholson een gouden medaille heeft gewonnen in het zwemmen.

De baby en de prins genieten er duidelijk van, waardoor prins Harry meer en meer een echte babyfluisteraar wordt genoemd. Eerder dit jaar liet de 33-jarige prins al verstaan dat hij in de toekomst ook graag kinderen zou willen.