Nieuwe afscheidsbrief ex-vriendin Jim Carrey duikt op: "Je gaf me herpes en verwoestte mijn leven"

Er is een nieuwe afscheidsbrief opgedoken van Cathriona White (28), de ex-vriendin van Jim Carrey. De beloftevolle make-upartieste schreef de brief op de iPad, twee jaar voor haar zelfdoding. In de brief verwijt ze Jim Carrey dat hij 'haar leven heeft verwoest'.

Enkele dagen na de breuk met acteur Jim Carrey, liet de Ierse make-upartieste het leven na een overdosis. Daily Mail kon een brief inkijken die ze twee jaar voor haar dood schreef op de iPad.

In de brief beschuldigt White Jim Carrey ervan haar herpes te hebben gegeven. “Ik wil dat je begrijpt dat dit het leven van een vrouw verwoest. Ik wil dat je voorzichtig bent als je met andere vrouwen bent, en dat je aandacht besteedt aan je lichaam."

White schrijft dat ze voor haar relatie met Carrey een gelukkig meisje was, dat van het leven genoot. “Toen kwam ik jou tegen en je troonde mij de wereld in van cocaïne, prostituees, mentale mishandeling en ziektes”.

De nota komt er net op het moment dat Jim Carrey beweert genoeg te hebben van de 'valse' beschuldigingen die de familie van zijn overleden ex-vriendin op hem blijft afvuren. De nabestaanden van Cathriona houden de komiek en acteur verantwoordelijk voor haar dood.

Hij zegt dat White de herpes al had opgelopen voor ze met hem was. Haar zelfdoding is volgens Carrey te wijten aan haar schuldgevoelens over een afpersing twee jaar eerder en aan een bericht van haar moeder voor haar verjaardag twee weken voor Whites dood.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (1813 of www.zelfmoord1813.be).