Horecabaas dwingt zaken in heel Vlaanderen tot naamsverandering

Koksijde -

De Zwaan, Het Brugsken of Onder Den Toren, qua namen voor horecazaken is Vlaanderen niet bepaald creatief. Geen haan die daarnaar kraait? Toch wel. De uitbater van ’t Zoet Genot in Oostduinkerke liet zijn zaak registreren en zit zijn naamgenoten al jaren op de hielen. Wie z’n naam niet verandert, riskeert vervolging. Te gek voor woorden, zeggen de geviseerde zaakvoerders. “Aan de telefoon was die man heel grof, hij gaf me nog geen twee weken om de naam te veranderen.”