De moeder-overste die door de kloostertuinman werd vermoord

Berchem -

In Rome is de documentaire Troverai un Cuore (u vindt een hart) in première gegaan. Over het leven van Marie Deluil-Martiny, de non die in Berchem een religieuze orde stichtte. Ze werd in 1884 door de kloostertuinman doodgeschoten. Haar lichaam is vier jaar geleden met veel vertoon van Antwerpen naar Rome verhuisd. Samen met de laatste nonnen.